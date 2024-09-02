A Milli Futbol Takımı Riva'da Toplandı

A Milli Futbol Takımı Hazırlıklarına Başladı

Türkiye'nin uluslararası arenadaki temsilcisi A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki zorlu mücadeleler için İstanbul'da toplandı. Ay-yıldızlı ekip, 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ile ve 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile karşılaşacak.

İlk Antrenman Riva'da Gerçekleşti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, milli takımın oyuncuları 6 Eylül'deki Galler maçı ve 9 Eylül'deki İzlanda karşılaşmaları için bugünden itibaren Riva'da yer alan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor. İlk Çalışma Saat 18.15'te Başladı

Bugün saat 18.15'te başlayan antrenmanın ilk 15 dakikalık kısmı basın mensuplarına açık olacak. Milli takım, zorlu mücadeleler için sıkı bir hazırlık süreci gerçekleştirecek.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ve ikinci mücadelesinde 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı. Aday kadroda İrfan Can Kahveci (solda), Barış Alper Yılmaz (sol 2) ve Çağlar Söyüncü (ortada) de yer aldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ve ikinci mücadelesinde 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı. Aday kadroda İrfan Can Kahveci (solda), Barış Alper Yılmaz (sol 2) ve Çağlar Söyüncü (ortada) de yer aldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ve ikinci mücadelesinde 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı. Aday kadroda İrfan Can Kahveci (solda), Barış Alper Yılmaz (sol 2) ve Çağlar Söyüncü (ortada) de yer aldı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ve ikinci mücadelesinde 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı. Aday kadroda İrfan Can Kahveci (solda), Barış Alper Yılmaz (sol 2) ve Çağlar Söyüncü (ortada) de yer aldı.