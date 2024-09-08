A Milli Futbol Takımının Rakibi İzlanda Hazırlıklarını Tamamladı

İzlanda'nın Mücadelesi İçin Son Hazırlıklar

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçı için yarın İzmir'de A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan İzlanda, hazırlıklarını tamamladı.

(H2) Antrenman Detayları

Müsabakanın gerçekleştirileceği Gürsel Aksel Stadı'nda, teknik direktör Age Hareide yönetiminde antrenman yapıldı. Antrenmanın basına açık ilk 15 dakikası kapsayan bölümünde futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle haftaya taktiksel hazırlıklarını güçlendirdi.

(H2) Maç Bilgileri

Türkiye ve İzlanda arasındaki bu önemli karşılaşma, Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan hakem Enea Jorgji tarafından yönetilecek ve saat 21.45'te başlayacak.