A Milli Hentbol Takımı, Almanya'ya Yenilerek Elemelere Kötü Başladı

2026 Avrupa Erkekler Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye'nin Kötü Başlangıcı

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki 2. maçında Almanya ile karşılaştı. Müsabaka, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşirken, ay-yıldızlılar sahadan 36-29 mağlup ayrıldı.

Türkiye'nin Gruptaki Durumu

Bu sonuçla birlikte Türkiye, gruptaki 2. karşılaşmasında da mağlup olarak kötü bir başlangıç yaptı. Almanya ise elemelerdeki 2. maçında da galip gelerek 2'de 2 yapma başarısını gösterdi.

Gelecek Maç

A Milli Takım, grup aşamasındaki 3. maçında 12 veya 13 Mart tarihlerinde İsviçre'yi konuk edecek. Hentbolseverler, bu önemli karşılaşmada Türkiye'nin performansını merakla bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.