A Milli Kadın Basketbol Takımı, 11. Avrupa Şampiyonası'na Katılmayı Başardı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na 11. Kez Katılacak

Ay-yıldızlı ekip, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Son olarak Slovakya ile karşılaştığı 4. maçta 65-50'lik skorla galip gelen milli takım, grup liderliğini güvence altına alarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Gruptaki Başarılı Performans

A Milli Kadın Basketbol Takımı, eleme grubundaki ilk karşılaşmasında Slovakya'yı 75-40 yenmiş, sonrasında İzlanda'yı deplasmanda 72-65, evinde ise Romanya'yı 101-54 mağlup etmiştir. İkinci kez karşılaştığı Slovakya'yı da 65-50 yenerek namağlup liderliğini sürdürmüştür.

Turnuvadaki Geçmiş Başarılar

Bugüne kadar Avrupa Şampiyonası'na 10 kez katılan A Milli Kadın Basketbol Takımı, bu turnuvada birer kez gümüş ve bronz madalya kazandı. 2011 yılında Polonya'da düzenlenen şampiyonanın finalinde Rusya'ya 59-42 mağlup olarak ikinci olmuş, 2013 Avrupa Şampiyonası'nda ise Sırbistan'ı 92-71 yenerek bronz madalya elde etmiştir.

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