A Milli Kadın Basketbol Takımı 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Fransa, Yunanistan ve İsviçre ile Eşleşti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası grup eşleşmelerinde A Grubu'nda yer alacak. Takım, bu grupta Fransa, Yunanistan ve İsviçre ile mücadele edecek.

2025 yılında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası, kadın basketbolunda önemli bir turnuva olma özelliği taşıyor. Türkiye'nin bayan basketboldaki temsilcisi A Milli Kadın Takımı, önceki turnuvalarda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor ve bu turnuvada da aynı başarıyı devam ettirmeyi hedefliyor.

Grup maçlarına odaklanan takım, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Tüm gözler şimdi, Türkiye’nin grup aşamasında nasıl bir performans sergileyeceği üzerinde.