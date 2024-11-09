A Milli Kadın Basketbol Takımı 444. Resmi Maçına Çıkıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımından Tarihi Maç

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Slovakya ile karşılaşacak ve böylece tarihindeki 444. resmi maçına çıkacak.

Bratislava'da Zorlu Sınav

Milli takım, Slovakya'nın başkenti Bratislava’da yapılacak maçta, 1964 yılından bu yana süregelen resmi maç serüveninin 444. sınavını verirken, şimdiye kadar 443 resmi müsabakada 260 galibiyet, 183 yenilgi aldı.

İlk Maç Batı Almanya ile Gerçekleşti

Ay-yıldızlı ekibimiz, tarihindeki ilk maçını 12 Eylül 1964’te oynadı. Emel Sayın, Emen Engün, Ferhan Atlı, Alev Adıson, Meryem Yenigün, Sahire Kolcu, Meral Ülkümen ve Ayşe Ülkümen’den oluşan takım, Münih'te Batı Almanya ile karşılaşmış ve 48-43'lük skorla mağlup olmuştur.

Hedef Avrupa Şampiyonası'na Katılmak

Slovakya'yı deplasmanda yenmesi durumunda, A Milli Kadın Basketbol Takımı 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda önemli bir adım atacak. Son maçında Romanya'yı 101-54 gibi farklı bir skorla mağlup eden milliler, Slovakya’yı yenmesi halinde büyük ölçüde şampiyonaya katılmayı garantileyecek.

Grup Liderliği İçin Temas

Eğer Türk milli takımı Slovakya’yı yener ve aynı gün Romanya İzlanda'ya kaybederse, grup liderliğini garanti edecek ve Avrupa Şampiyonası'na 11. kez katılma hakkı elde edecek. Daha önce 10 kez bu büyük şampiyonada yer alan Türkiye, 2005'ten bu yana tüm Avrupa şampiyonalarına katılıyor ve 2011'de gümüş, 2013'te ise bronz madalya kazanmıştır.

Önceki Karşılaşmalarda Üstünlük

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya ile gruptaki ilk maçında 35 sayı farkla galip geldi. Kocaeli'nde gerçekleşen bu maçta ay-yıldızlı ekip, rakibini 75-40 mağlup etti. Son 13 yılda Slovakya ile yapılan 7 karşılaşmanın 6’sını kazanan Türkiye, sadece bir maçta mağlup oldu.