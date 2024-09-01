A Milli Kadın Basketbol Takımı Dünya Sıralamasında Düşüş Yaşadı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Hüzünlü Gelişme
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA dünya sıralamasında 17. sıraya gerileyerek üzücü bir tablo ortaya koydu.
Dünya Sıralaması Güncellendi
FIBA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Paris 2024 Olimpiyatları ve 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası ön elemelerinin ardından dünya sıralaması gözden geçirildi.
Önde Giden Ülkeler
ABD, üst üste 8. ve toplamda 10. olimpiyat şampiyonluğunu kazanarak 883,3 puanla liderliğini devam ettirdi. Bunu takiben Avustralya 715,4 puanla 2. sıraya yükselirken, Paris 2024 finalisti Fransa 706,4 puanla 3. sırada yer aldı.
Türkiye'nin Yeni Sırası
Tüm bu gelişmelerin ardından Türkiye, 3 basamak düşerek 345,6 puanla 17. sıraya gerilemiş durumda.