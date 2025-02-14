DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA Dünya Sıralamasında 17. Sırayı Korudu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasındaki 17. sıradaki yerini korudu, ilk 3 ise değişmedi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 17:10
A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA Dünya Sıralamasında 17. Sırayı Korudu

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın Sıralamadaki Yeri Sabit Kaldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 17. sırayı koruyarak istikrarlı bir performans sergilemeye devam ediyor. FIBA'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, dünya sıralaması güncellendi ve Türkiye'nin puanı 338,6 olarak belirlendi.

İlk 3 Sıra Değişmedi

FIBA dünya sıralamasında ilk 3 sıradaki takımlar da değişiklik göstermedi. ABD, 888,2 puan ile liderliğini sürdürürken, Avustralya 716,2 puanla 2. sırada, Fransa ise 715,5 puanla 3. sırada yer aldı.

Türkiye, güçlü rakipleriyle mücadele etmeye devam ederken, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın hedefleri de yenilenerek büyüyor. Takım, kolejlerde ve liglerde ki başarıları ile daha üst sıralara çıkma mücadelesini sürdürecek.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA Dünya Sıralamasında 17. Sırayı Korudu
2
Kocaeli'de Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası 3. Yarışları Tamamlandı
3
Trabzonspor'un Rakibi Atalanta, UEFA Gençlik Ligi İkinci Tura Yükseldi
4
Trabzonspor, Mattia Ahmet Minguzzi'yi Anmak İçin Tişörtle Sahaya Çıkacak
5
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4 Yıllık Stratejik Yol Haritası Hazırlandı
6
Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Yapay Zeka Vurgusu: 'Bilimi Aktif Kullanmak İstiyoruz'
7
Ata Zorlu, Türkiye Binicilik Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek