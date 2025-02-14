A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA Dünya Sıralamasında 17. Sırayı Korudu

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın Sıralamadaki Yeri Sabit Kaldı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 17. sırayı koruyarak istikrarlı bir performans sergilemeye devam ediyor. FIBA'nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, dünya sıralaması güncellendi ve Türkiye'nin puanı 338,6 olarak belirlendi.

İlk 3 Sıra Değişmedi

FIBA dünya sıralamasında ilk 3 sıradaki takımlar da değişiklik göstermedi. ABD, 888,2 puan ile liderliğini sürdürürken, Avustralya 716,2 puanla 2. sırada, Fransa ise 715,5 puanla 3. sırada yer aldı.

Türkiye, güçlü rakipleriyle mücadele etmeye devam ederken, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın hedefleri de yenilenerek büyüyor. Takım, kolejlerde ve liglerde ki başarıları ile daha üst sıralara çıkma mücadelesini sürdürecek.