A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan İzlanda Hazırlıkları

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile yapacağı önemli maçın hazırlıklarını Kocaeli'de sürdürmeye devam ediyor. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, ay-yıldızlılar, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde antrenman yapıyor.

Sakatlıklar ve Yeni İsimler

Milli takımda yaşanan sakatlıklar sebebiyle Alperi Onar ve Olcay Çakır Turgut'un kadrodan çıkmasının ardından, Berfin Sertoğlu aday kadroya dahil edildi. Takım, bu süreçte en iyi performansını sergileyerek hazırlıklara devam ediyor.

Gelecek Maçlar

Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda mücadele eden milliler, 6 Şubat Perşembe günü sahasında İzlanda ile karşılaşacak. 9 Şubat Pazar günü ise deplasmanda Romanya ile oynayacaklar. Grupta daha önce oynanan 4 maçı da kazanarak liderliklerini garantileyen Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.