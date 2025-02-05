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A Milli Kadın Basketbol Takımı İzlanda Maçına Hazır!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda ile oynayacağı maça Kocaeli'de hazırlandı. Maç 19.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 18:36
A Milli Kadın Basketbol Takımı İzlanda Maçına Hazır!

A Milli Kadın Basketbol Takımı İzlanda'ya Odaklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki beşinci mücadelesinde İzlanda ile karşılaşmak üzere son hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, ay-yıldızlı takım, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde Kocaeli'de bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda antrenman gerçekleştirdi.

Maç, yarın Kocaeli'de saat 19.00'da başlayacak. Tüm sporseverleri bu önemli karşılaşmaya davet eden A Milli Futbol Takımı, zorlu İzlanda maçında destek bekliyor.

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