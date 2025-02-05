A Milli Kadın Basketbol Takımı İzlanda Maçına Hazır!

A Milli Kadın Basketbol Takımı İzlanda'ya Odaklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki beşinci mücadelesinde İzlanda ile karşılaşmak üzere son hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, ay-yıldızlı takım, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde Kocaeli'de bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda antrenman gerçekleştirdi.

Maç, yarın Kocaeli'de saat 19.00'da başlayacak. Tüm sporseverleri bu önemli karşılaşmaya davet eden A Milli Futbol Takımı, zorlu İzlanda maçında destek bekliyor.