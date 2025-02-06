A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda'yı Mağlup Etti: 83-76

A Milli Kadın Basketbol Takımı İzlanda’yı Geçti
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu kapsamında düzenlenen 5. maçında İzlanda ile karşılaştı. Takımımız, zorlu geçen bu maçta 83-76’lık skorla galip gelmeyi başardı.
İlk Yarıda Hızlı Başlangıç
Karşılaşmanın ilk yarısında etkin bir oyun sergileyen A Milli Takım, hızlı hücumlarla rakip potada etkili oldu. Özellikle [oyuncu isimleri] performanslarıyla dikkat çekti.
Son Çeyrek Heyecanı
Maçın son çeyreği büyük bir çekişmeye sahne olurken, Milli Takım, son anlarda sergilediği savunma performansıyla galibiyeti elde etti.
Bu galibiyet, A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 2025 Avrupa Şampiyonası yolundaki umutlarını güçlendirdi.