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A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda'yı Mağlup Etti: 83-76

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda'yı 83-76 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 20:42
A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda'yı Mağlup Etti: 83-76

A Milli Kadın Basketbol Takımı İzlanda’yı Geçti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu kapsamında düzenlenen 5. maçında İzlanda ile karşılaştı. Takımımız, zorlu geçen bu maçta 83-76’lık skorla galip gelmeyi başardı.

İlk Yarıda Hızlı Başlangıç

Karşılaşmanın ilk yarısında etkin bir oyun sergileyen A Milli Takım, hızlı hücumlarla rakip potada etkili oldu. Özellikle [oyuncu isimleri] performanslarıyla dikkat çekti.

Son Çeyrek Heyecanı

Maçın son çeyreği büyük bir çekişmeye sahne olurken, Milli Takım, son anlarda sergilediği savunma performansıyla galibiyeti elde etti.

Bu galibiyet, A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 2025 Avrupa Şampiyonası yolundaki umutlarını güçlendirdi.

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