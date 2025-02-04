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A Milli Kadın Basketbol Takımı Kocaeli'de İzlanda ile Karşılaşıyor: Destek Şart!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda ile Kocaeli'de oynayacakları maçta taraftar desteğine ihtiyaç duyuyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:24
A Milli Kadın Basketbol Takımı Kocaeli'de İzlanda ile Karşılaşıyor: Destek Şart!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Kocaeli’de İzlanda Maçında Destek Bekliyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları İlayda Güner ve Melek Uzunoğlu, 6 Şubat Perşembe günü Kocaeli’de gerçekleştirecekleri İzlanda maçı öncesi taraftarların desteğinin önemine dikkat çekti.

İlayda Güner, AA muhabirine verdiği röportajda, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki performanslarına değinerek, "4'te 4 yaparak çok mutluyuz, ancak bu yeterli değil. İzlanda ve Romanya ile olan maçlarımızda 6'da 6 yapmayı hedefliyoruz. İlk 4 maçımız çok iyi geçti, ancak bu sefer kendi sahamızda daha iyi performans göstereceğimize eminiz." ifadelerini kullandı.

Güner, İzlanda maçındaki atmosferin kendileri için ne kadar önemli olduğunu vurguladı: "Milli takım formasıyla böyle bir maçta oynamak gurur verici. İzmit halkı, salonu inanılmaz bir şekilde dolduruyor ve onların enerjisiyle daha iyi oynuyoruz."

Melek Uzunoğlu’ndan Açıklamalar

Melek Uzunoğlu ise sürecin çok olumlu geçtiğini belirterek, "Avrupa Şampiyonası elemelerinde takım olarak çok güzel mücadele ettik. Kendi sakatlığım nedeniyle maçlara katılamadım, ama takım arkadaşlarımla gurur duydum. 4'te 4 yaptık ve aynı başarıyı Avrupa Şampiyonası’nda da devam ettirmek istiyoruz," dedi.

Genç oyuncular ve tecrübeli oyuncuların birlikte hareket ettiğine de değinen Uzunoğlu, "Biz gençler olarak ablalarımıza katkı sağlamaya çalışıyoruz. Onların deneyimlerinden faydalanacağız," ifadesini kullandı.

Kocaeli’deki Slovakya maçında oluşan atmosferin kendisini çok etkilediğini belirten Uzunoğlu, İzlanda maçında taraftar desteğinin önemine vurgu yaparak, "Taraftarlarımızı salona bekliyoruz. Onların desteği bizim için çok önemli," dedi.

Son olarak, Melek, önceki maçlarda edindikleri tecrübelerle gelecek karşılaşmaların daha rahat geçeceğini belirtti: "İzlanda ve Romanya ile daha önce oynadık, bu bizim için bir avantaj. Önceki deneyimlerimiz sayesinde daha disiplinli bir performans sergileyeceğiz."

Kocaeli’deki maç, A Milli Kadın Basketbol Takımı için kritik bir eşik. Taraftar desteği, takımın daha iyi bir performansa ulaşmasında büyük rol oynayacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları İlayda Güner (fotoğrafta) ve Melek Uzunoğlu, 6 Şubat...

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları İlayda Güner (fotoğrafta) ve Melek Uzunoğlu, 6 Şubat Perşembe günü Kocaeli’de İzlanda ile yapacakları maçta taraftarların desteğinin çok önemli olacağını belirtti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları İlayda Güner (fotoğrafta) ve Melek Uzunoğlu, 6 Şubat...

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları İlayda Güner (fotoğrafta) ve Melek Uzunoğlu, 6 Şubat Perşembe günü Kocaeli’de İzlanda ile yapacakları maçta taraftarların desteğinin çok önemli olacağını belirtti.

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