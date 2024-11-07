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A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Romanya'ya Farklı Zafer

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Romanya'yı 101-54 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 20:35
A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Romanya'ya Farklı Zafer

A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Etkileyici Performans

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki 3. maçında Romanya'yı konuk etti. Maç, Türkiye'nin predomini tarafından gerçekleştirilen etkileyici bir performansla sonuçlandı.

Maçın Detayları

Türk Milli Takımı, karşılaşmadan tam 101-54'lük skorla galip ayrılarak grubundaki iddiasını sürdürdü. Bu sonuç, Türk temsilcisinin turnuvada ulaştığı önemli bir aşamayı simgeliyor. Başarılarının Devamı

Bu zafer, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın uluslararası alandaki yükselişine işaret ederken, oyuncuların kolektif oyunları ve stratejik yetenekleri de maç boyunca gözler önündeydi.

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