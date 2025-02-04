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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın İzlanda Maçı Biletleri Tükendi

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 6 Şubat'ta İzlanda ile oynayacağı maçın biletleri tükendi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 15:59
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın İzlanda Maçı Biletleri Tükendi

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın İzlanda Maçı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki önemli karşılaşmasını 6 Şubat 2025 tarihinde İzlanda ile oynayacak.

Biletler Tükendi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Kocaeli'de saat 19.00'da gerçekleştirilecek bu maçın biletleri hızla tükendi.

Basketbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği maç, Türkiye'nin elemelerden başarıyla çıkma hedefinin bir parçası olarak büyük bir heyecanla bekleniyor.

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