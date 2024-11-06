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A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya Maçı İçin Medya Günü Düzenledi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi Romanya maçı için medya günü düzenledi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 17:18
A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya Maçı İçin Medya Günü Düzenledi

A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Romanya Maçı Öncesi Medya Günü

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda yarın oynanacak Romanya maçı öncesinde medya günü gerçekleştirdi. Etkinlik, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapıldı.

Hidayet Türkoğlu'ndan Destek Mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, medya gününde yaptığı açıklamada takımın yanlarında olduklarını belirtirken, "Milli takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne çok iyi başladı. Onları kutluyorum. İnşallah önümüzdeki iki maçı kazanacağız ve Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çok güçlü olduğumuzu göstereceğiz," dedi.

Ekrem Memnun'dan Motivasyon Mesajı

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, "Avrupa Şampiyonası'na katılmak için çok önemli bir maç oynayacağız. Galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz. Bu gruptan birinci çıkıp Avrupa Şampiyonası'nda yerimizi almak istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Oyuncular Destek Bekliyor

Milli takım menajeri Yasemin Horasan ve Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Kartaltepe de maç öncesinde takımın hazır olduğunu ifade ederek, seyircilerin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirttiler.

Olcay Çakır Turgut'un Duyguları

A Milli Kadın Basketbol Takım oyuncusu Olcay Çakır Turgut, kısa bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayarak, "Hepimiz kulüplerimizden buraya geldik. Bir bütün olmaya çalışıyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var," dedi.

Baskete duyulan heyecan ve destekle dolu medya gününün ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı, son antrenmanını yaparak Romanya maçı için hazır hale geldi.

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