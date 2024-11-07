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A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya'yı Farka Gömmüşken Olcay Çakır Turgut ve Takımdan Açıklamalar

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya karşısında büyük bir galibiyet elde etti. Oyuncular, galibiyeti ve gelecek maçı değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 21:25
A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya'yı Farka Gömmüşken Olcay Çakır Turgut ve Takımdan Açıklamalar

Türkiye-Romanya Maçı Sonrası Kaptan Olcay Çakır Turgut ve Takım Arkadaşlarından Değerlendirmeler

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda 3. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya'yı 101-54 gibi etkileyici bir skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar ve Ayşe Cora, galibiyet üzerine düşüncelerini paylaştı.

Olcay Çakır Turgut: Galibiyetin Önemi ve Hedefler

Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen maçın sonrasında gazetecilere konuşan takım kaptanı Olcay, yeni evlerindeki ilk mücadelelerinden galip ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Destek veren herkese teşekkür eden Olcay, şu şekilde konuştu:

"Bizim için bu destek çok kıymetliydi. Şimdi bu güzel galibiyeti elde ettik ama asıl işimiz pazar günü başlayacak önemli maça hazırlanmak. O maçı kazanarak grup liderliğini elde etmek istiyoruz."

Takım Ruhu ve Gençlere İlham

Olcay, genç sporcuların maça olan ilgisinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Burada genç arkadaşlarımızı görmek bizi sevindiriyor. Onlara örnek olabiliyorsak, bu bizim için en önemli şey." dedi. Önlerindeki Slovakya maçı hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Ayşe Cora: İlk Maçın Duygusu ve Taraftar Desteği

Ayşe Cora ise, takımın kısa sürede iyi bir performans gösterdiğini ve seyirci desteğinin kendilerini motive ettiğini belirtti:

"Kendi sahamızda iyi bir basketbol oynadığımızı düşünüyorum. Taraftar çok iyiydi. Özellikle gençlerimizin ve küçük kız çocuklarımızın varlığı bizi mutlu etti."

Aynı zamanda Slovakya ile oynayacakları maçı önemseyerek, odaklarının kendi performansları olduğunu vurguladı.

Alperi Onar: Evimizde Oynamanın Avantajı

Alperi Onar, evlerinde kazandıkları galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Yeni açılan merkezde ilk milli maç oynandı. Romanya ile oynadığımız maç ev sahibi avantajıyla bizim için büyük bir fırsattı" dedi.

Son olarak, Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini ekledi. Takım, şimdi Slovakya maçına odaklanarak, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

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