A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya'yı Farkla Geçti

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Güçlü Zaferi

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 3. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya'yı 101-54 gibi çarpıcı bir skorla yenerek büyük bir başarıya imza attı. Maçın ardından konuşan başantrenör Ekrem Memnun, hem galibiyetin sevincini hem de takımın oyuncularının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ekrem Memnun: "Takımın Enerjisinden Çok Mutluyum"

Memnun, karşılaşma sonrası basın toplantısında; "Kazandığımız için çok mutluyum. Takım enerjimiz ve atmosferimiz harikaydı. Oyunculara yürekten teşekkür ediyorum. Pencere maçları her zaman zorlayıcıdır. Kulüpleri için mücadele eden oyuncular yorgun olabiliyorlar. Ancak üç gün içinde yeni bir takım olarak sahaya çıkmamız gerekebiliyordu." ifadelerini kullandı.

İlk Milli Maçta Öne Çıkan Performans

Memnun, Romanya karşısındaki farkın altını çizerken, "Biz kendimizden emin bir takımız. Bunu yeni evimizde ilk milli maçta başarmak bizim için özel bir anlam taşıyor." dedi. Ayrıca seyircilere de teşekkür ederek, "Bu maçta takımımıza olan inancımızı sürdürüyoruz. Büyük hedeflerimiz var ve bunları gerçekleştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Slovakya Maçı Öncesi Konsantrasyon

Önümüzdeki Pazar günü Slovakya ile oynanacak önemli bir maça dikkat çeken Memnun, "Slovakya deplasmanı çok farklı bir mücadele olacak. Onların da kendi hedefleri var. En iyi şekilde hazırlanıp galibiyetle dönmek istiyoruz." şeklinde düşüncelerini aktardı.

Takımın Motivasyonu ve Hedefler

Memnun, oyuncuların milli takım forması giymek konusundaki isteğini ve konsantrasyonunu övdü. "Bugün rakibimizi analiz ettik; daha iyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Seyirciye büyük bir oyun sunarak bu maçı kazandığımızı göstermeyi amaçladık." diyerek sözlerini tamamladı.