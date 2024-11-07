DOLAR
34,21 -0,09%
EURO
37,03 -0,92%
ALTIN
2.962,69 -1,32%
BITCOIN
2.617.901,9 -0,31%

A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya'yı Farkla Geçti

Türkiye, Romanya'yı 47 sayı farkla mağlup ederek Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 21:19
A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya'yı Farkla Geçti

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Güçlü Zaferi

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 3. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya'yı 101-54 gibi çarpıcı bir skorla yenerek büyük bir başarıya imza attı. Maçın ardından konuşan başantrenör Ekrem Memnun, hem galibiyetin sevincini hem de takımın oyuncularının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ekrem Memnun: "Takımın Enerjisinden Çok Mutluyum"

Memnun, karşılaşma sonrası basın toplantısında; "Kazandığımız için çok mutluyum. Takım enerjimiz ve atmosferimiz harikaydı. Oyunculara yürekten teşekkür ediyorum. Pencere maçları her zaman zorlayıcıdır. Kulüpleri için mücadele eden oyuncular yorgun olabiliyorlar. Ancak üç gün içinde yeni bir takım olarak sahaya çıkmamız gerekebiliyordu." ifadelerini kullandı.

İlk Milli Maçta Öne Çıkan Performans

Memnun, Romanya karşısındaki farkın altını çizerken, "Biz kendimizden emin bir takımız. Bunu yeni evimizde ilk milli maçta başarmak bizim için özel bir anlam taşıyor." dedi. Ayrıca seyircilere de teşekkür ederek, "Bu maçta takımımıza olan inancımızı sürdürüyoruz. Büyük hedeflerimiz var ve bunları gerçekleştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Slovakya Maçı Öncesi Konsantrasyon

Önümüzdeki Pazar günü Slovakya ile oynanacak önemli bir maça dikkat çeken Memnun, "Slovakya deplasmanı çok farklı bir mücadele olacak. Onların da kendi hedefleri var. En iyi şekilde hazırlanıp galibiyetle dönmek istiyoruz." şeklinde düşüncelerini aktardı.

Takımın Motivasyonu ve Hedefler

Memnun, oyuncuların milli takım forması giymek konusundaki isteğini ve konsantrasyonunu övdü. "Bugün rakibimizi analiz ettik; daha iyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Seyirciye büyük bir oyun sunarak bu maçı kazandığımızı göstermeyi amaçladık." diyerek sözlerini tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Başarı Gösterdi
2
Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 Yenerek Namağlup Ünvanını Korumayı Başardı
3
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı Yendi
4
Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 Geçti
5
TFF Disiplin Kurulu'ndan Jose Mourinho'ya Cezalar
6
RAMS Başakşehir Kopenhag ile Karşılaşıyor
7
AZ Alkmaar ile Fenerbahçe Arasında UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak