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A Millî Kadın Basketbol Takımı, Slovakya'yı Farkla Geçti

A Millî Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Slovakya'yı 65-50 yenerek finallere katılımını garantiledi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 23:17
A Millî Kadın Basketbol Takımı, Slovakya'yı Farkla Geçti

Maç Sonrası Ekrem Memnun’un Açıklamaları

A Millî Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 4. maçında konuk olduğu Slovakya'yı 65-50'lik skorla mağlup ederek finallere katılma hakkını elde etti. Maçın ardından başantrenör Ekrem Memnun, takımına olan güvenini dile getirerek, "İyi oyuncularımız ve büyük hayallerimiz var" ifadesini kullandı.

Büyük Hayaller ve Güçlü Takım

Memnun, Gopass Arena'da yaptığı açıklamada, deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. Özellikle kamp sürecindeki birliktelik ve enerjiye dikkat çeken Memnun, "Pencere maçları kolay olmuyor. Üç gün içinde takım olmaya çalışıyoruz. Burada önemli olan iyi hissetmek, enerjimizi ortaya koymak ve sonuna kadar mücadele etmektir. Takımıma güveniyorum," diye ekledi.

Geçmiş Şampiyonadan Dersler

2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yaşanan zorlukları hatırlatan Memnun, "Önceki turnuvada çok fazla sakatlık yaşadık. İlk beş oyuncumuzdan dört tanesini kullanamadık. Ancak potansiyelimize inanıyoruz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası için aylar var ve planımızı yaparak geleceğe bakacağız," şeklinde konuştu.

Meltem Yıldızhan'dan Taraftara Mesaj

Milli oyuncu Meltem Yıldızhan, sahanın içindeki mücadeleyi öne çıkararak, "Slovakya'yı tebrik ediyorum. Çok mutluyuz. Gruptaki dört maçımızı kazandık ama işimiz daha bitmedi," dedi. Namağlup bir şekilde gruptan çıkmayı hedeflediklerinin altını çizen Yıldızhan, "Şubat ayında iki maçımız daha var. Namağlup olarak grubu tamamlamak organizasyondaki torbamızı etkileyecek. Bu nedenle maç kaybetmeden turnuvayı tamamlamalıyız. Şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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