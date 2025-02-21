A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti Maçına Hazır

A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 00:46
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 00:46
A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti Maçına Hazır

A Milli Kadın Futbol Takımı, bugün UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşmak üzere hazırlandı. Milliler, maç öncesi son antrenmanını İrlanda Futbol Federasyonu Milli Takımlar Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki antrenmanda, milliler taktik çalışmalar üzerinde durdu. Oyuncular, sahada sergileyecekleri performans için hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırlandılar.

Maç Bilgileri

Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki karşılaşma, Tallaght Stadı'nda TSİ 22.30'da başlayacak. Tüm futbolseverler, A Milli Takım'ı desteklemek için ekran başına geçmeye hazırlanıyor.

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