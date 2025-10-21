A Milli Kadın Futbol Takımı Kosova Öncesi Medya Günü — Necla Güngör Kıragası Açıklıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı Kosova Öncesi Medya Günü

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out mücadelesinde 24 Ekim Cuma günü deplasmanda, 28 Ekim Salı günü de İzmir'de Kosova ile yapacağı maçlar öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Medya günü, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi; toplantıya Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası ile milli oyuncular katıldı.

Kamp Süreci

Necla Güngör Kıragası, kampın başlangıcına ve düzenine ilişkin şunları söyledi: "İki periyot halinde kampımızı düzenledik. İlk periyotta uluslararası arenada oynadığımız maçların ritmi, şiddeti ve yüksek enerjili sekanslarını ligimizde yakalayamadığımız için özel antrenmanlar planladık. İlk etap bitti. İkinci periyodu taktiksel antrenmanlarla devam ettiriyoruz."

Rakip Değerlendirmesi ve Hedefler

Kıragası, Kosova değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Çok önemli maçlara çıkacağız. Kosova, UEFA Uluslar C Ligi'ne düşmüştü. B Ligi'ne çıkmak için çok yoğun mesai harcadılar. Rakibimize saygı duyuyoruz. Kadın futbolundaki gelişimi bütün ülkeye göstermek için çabalıyorlar. Biz de C Ligi'nde 6'da 6 yaptık. B Ligi'ne çıktığımızda da ilk senede play-off oynadık. A Ligi'ne çıkmak için mücadele etmek istiyoruz. İki maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp, 29 Ekim'den önce bayramı ülkemizle kutlamak istiyoruz."

B Ligi'nin Önemi

Teknik direktör, lig seviyesinin takım gelişimindeki rolünü vurguladı: "B Ligi'ndeki performans çok farklı. Biz, B Ligi'nde oynadığımız her maçta geçiş oyunu oynayabildik. B Ligi'nde kendi futbolumuzu da geliştirebildik. Bu yüzden B Ligi bizim için çok kıymetli. B Ligi'nde olunca A Ligi'ne bir adım daha yaklaşıyoruz. Kadın futbolunu en üst seviyede temsil etmek de bizim için çok kıymetli. Ayrıca oyuncularıma C Ligi seviyesi yetmiyor. Biz en iyi oyuncularla karşılaşmak istiyoruz. Ülkemizde erkek futbolu, 1923 senesinde başlamış. Aramızda 72 senelik bir fark var. Biz bu farka rağmen son 5 senede çok ciddi bir emek sarf ettik. Oyuncularımın çoğu öğretmen. Çift işte çalışıyorlar. Bunun yanında bireysel idmanlarını yapıyorlar. Çok önemli kulüpleri temsil ediyorlar. Ayrıca milli takımı da en üst seviyede temsil etmeye çalışıyorlar."

Taktik Hazırlıklar ve İzmir Mesajı

Kıragası, maçtaki taktik öncelikleri ve takım ruhunu şöyle açıkladı: "Kosova maçında ise hücumdan savunmaya iyi geçmemiz gerekiyor. Topu kazandıktan sonra da tekrar hücum etmemiz gerekecek. Topu kaptırdıktan sonra göstermemiz gereken reaksiyonu çalıştık. Sakatlık olmadan, çok keyifli bir şekilde antrenmanları bitirdik."

İzmir'deki karşılaşmanın ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Kıragası, "İzmir'i çok seviyoruz. Gürsel Aksel Stadı, bizim için çok özel. Göztepe taraftarı da bizim için çok özel. Onların desteğini yanımızda hissedeceğimizden eminim. Maçtan bir gün sonra da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı var. Umarım bizler orada İzmir taraftarının desteğiyle bayramı kutlarız." dedi.

Rakip Analizi

Kıragası, Kosova'nın oyuncu yapısına dair şu bilgiyi paylaştı: "Kosova'nın 7 futbolcusunun Türkiye'de oynadığını hatırlatan Kıragası, 'Bu bizim için avantaj. Bütün maçlarını takip ettik. Onlar bizi tanıyor. Biz de onları iyi tanıyoruz. Kosova çıktığı günden itibaren analizlerini yaptık. Önlemlerimizi aldık. Kendi oyunumuzu oynamak için sahaya çıkacağız.' diye konuştu."

Sonuç olarak, A Milli Kadın Futbol Takımı, kampını iki etapta tamamlayıp taktiksel hazırlıklarla Kosova maçlarına odaklandı; hedef B Ligi'yi korumak ve A Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası (sol 2), TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen medya gününe katılarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.