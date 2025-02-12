A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Maç Takvimi

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, B Ligi 2. Grup'ta İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan ile yapacağı maçların aday kadrosunu açıkladı. Takım, hazırlıklarına 16 Şubat Pazar günü Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayacak. İlk maç, 21 Şubat'ta İrlanda Cumhuriyeti ile, ikinci maç ise 25 Şubat'ta Yunanistan ile gerçekleşecek.

Aday Kadro Açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası tarafından belirlenen aday kadro şu isimlerden oluşuyor:

Kaleciler

- Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)

- Ezgi Çağlar (Beşiktaş United Payment)

- Gamze Nur Yaman (Galatasaray Petrol Ofisi)

Defans Oyuncuları

- Sejde Aylin Abrahamsson (Club Brugge)

- Didem Karagenç

- Kezban Tağ

- İlayda Civelek

- Ece Tekmen (Beşiktaş United Payment)

- Gülbin Hız (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)

- Yaşam Göksu (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

- Fatma Şakar (Union Berlin Frauen)

- Eda Karataş (Galatasaray Petrol Ofisi)

- Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücüspor)

Orta Saha Oyuncuları

- Dilan Bora (Trabzonspor)

- Ebru Topçu

- Arzu Karabulut (Galatasaray Petrol Ofisi)

- Derya Arhan

- Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

- Meryem Cennet Çal

- Elif Keskin (Beşiktaş United Payment)

- Başak İçinözbebek (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)

- Miray Cin (Borussia Mönchengladbach)

Forvet Oyuncuları

- Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

- Melike Öztürk (Fatih Vatanspor)

- Kader Hançar (Beylerbeyi SK)

- Melike Pekel (St. Pölten)

A Milli Kadın Futbol Takımı, heyecan verici karşılaşmalar için geri sayıma başladı. Futbolseverler, takıma destek olmak için maçları heyecanla bekliyor.