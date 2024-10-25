A Milli Kadın Futbol Takımı Rövanş İçin Hazırlanıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Hedefi: Galibiyet

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu ilk maçında Ukrayna ile 1-1 berabere kalarak önemli bir adım attı. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, takımının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda oynayacağı rövanş karşılaşmasında galip gelerek Türk milletine güzel bir hediye vermeyi arzuladığını belirtti.

Esenler Erokspor Stadı’ndaki Açıklamalar

Kıragası, karşılaşmanın ardından Esenler Erokspor Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında, rövanş maçının önemi hakkında şunları ifade etti: "Rövanş maçımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda. Bizim için çok kıymetli bir gün. Cumhuriyet kadınının nasıl mücadele ettiğini herkese göstermek istiyoruz. Ülkemize, milletimize Cumhuriyet Bayramı'nda umarım çok güzel bir hediye vereceğiz."

Karşılaşma Değerlendirmesi

Maç sırasında ikinci devrede daha fazla gol pozisyonuna girdiklerini belirten Kıragası, şu şekilde devam etti: "Maça dengeli başladık fakat bir gol yedik. Golü yedikten sonra rakipten gelen baskılı oyuna yanıt veremediğimiz için ilk yarıyı 1-0 geride kapattık. Ancak devre arasında daha iyi mücadele etme yönünde bir söylem oluşturduk ve oyuncularımızın reaksiyonu neticesinde bir gol bulduk. Son bölümdeki oyunumuzdan memnunuz. Üçüncü bölgede buluştuğumuz topları nasıl gole çevireceğimiz üzerinde değerlendirmeler yapacağız."

Taraftarlara Teşekkür

Kıragası, maçta kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür ederken, 5 senedir milli takımın başında olduğunu ve ilk kez federasyon başkanı ve yönetim kurulunun maça gelerek destek verdiğini vurguladı. Bu desteğin kendileri için çok kıymetli olduğunu sözlerine ekledi.

Rövanş Mücadelesi ve Gelecek

Türkiye ile Ukrayna arasındaki rövanş mücadelesi, 29 Ekim'de Moldova'nın başkenti Kişinev’deki Zimbru Stadında oynanacak. Milli takım, turu geçmesi durumunda Belçika - Yunanistan eşleşmesinin galibiyle 2. play-off turunda karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibi, adını 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na yazdıracak.