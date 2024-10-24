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A Milli Kadın Futbol Takımı Ukrayna ile Karşılaşıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turunda Ukrayna'yı ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 08:51
A Milli Kadın Futbol Takımı Ukrayna ile Karşılaşıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı Ukrayna'ya Rakip Oluyor

A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası 1. play-off turu kademesinde yarın Ukrayna ile karşılaşacak. Müsabakanın oynanacağı yer, Esenler Erokspor Stadı olarak belirlenmiştir.

Karşılaşma Detayları

Maç, saat 18.00'de başlayacak. Norveçli hakem Henrikke Nervik, karşılaşmayı yönetirken, yardımcı hakemlik görevini aynı ülkeden Monica Lokkeberg ve Line Cathrine Nymoen üstlenecek.

Rövanş Maçı Bilgisi

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 29 Ekim Salı günü Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Zimbru Stadı'nda oynanacak.

İlerleyen Tur Programı

Tur atlayan takım, Yunanistan ile Belçika arasındaki eşleşmenin galibi ile 2. play-off turunda karşılaşma fırsatı bulacak. Bu turu başarıyla geçen ekip, adını 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na yazdırma şansı elde edecek.

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