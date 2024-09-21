A Milli Kadın Hentbol Takımı 2024 Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarını Devam Ettiriyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonasına Hazırlanıyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde kamp çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli takım Ankara'da kamp yaparak önemli hazırlıklar gerçekleştiriyor.

Detaylı Tarama Testi

Ankara'daki kamp sürecinde, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde detaylı tarama testinden geçen sporcular, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda antrenmanlarını sürdürmekte.

Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki milliler, yarın Ankara'daki kamp faaliyetlerini sonlandıracak.

Portekiz'e İlerleyen Adımlar

Ay-yıldızlı ekip, güncellenmiş kadrosuyla 23 Eylül'de Portekiz'e seyahat edecek. Batalha'da kampa girecek olan A Milli Kadın Hentbol Takımı, burada Portekiz ve Brezilya ile hazırlık turnuvasına katılacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor.