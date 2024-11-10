A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası İçin Ankara'da Kamp Yapacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı Ankara'da Kamp Yapacak

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde Ankara'da bir kamp düzenleyecek. Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 18-26 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek kamp programına 23 sporcu katılacak.

Şampiyonada İlk Maç 28 Kasım'da

A Milli Takım, 2024 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nın açılış maçında, 28 Kasım Perşembe günü ev sahibi Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Tarihinde ilk kez bu prestijli turnuvada mücadele edecek olan milli takım, hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürmeye hazırlanıyor.

Kamp Kadrosu Açıklandı

Kampa katılacak oyuncuların listesi de belli oldu. İşte kampa katılacak sporcular:

Kaleciler: Ceyhan Coşkunsu (Adasokağı), Merve Erbektaş (CSM Slatina), Yağmur Bembeyaz (Üsküdar Belediyespor)

Ceyhan Coşkunsu (Adasokağı), Merve Erbektaş (CSM Slatina), Yağmur Bembeyaz (Üsküdar Belediyespor) Sol Kanat: Beyza İrem Türkoğlu (SCM Gloria Buzau), Beyza Nur Türkyılmaz (Adasokağı), Sıla Aydın (PR Koszalin)

Beyza İrem Türkoğlu (SCM Gloria Buzau), Beyza Nur Türkyılmaz (Adasokağı), Sıla Aydın (PR Koszalin) Sol Oyun Kurucu: Aslı İskit Çalışkan (SCM Universittatea Craiova), Betül Yılmaz (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Buğu Sönmez (Anadolu Üniversitesi), Didem Hoşgör (AWS Energa Szcypiorno)

Aslı İskit Çalışkan (SCM Universittatea Craiova), Betül Yılmaz (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Buğu Sönmez (Anadolu Üniversitesi), Didem Hoşgör (AWS Energa Szcypiorno) Orta Oyun Kurucu: Betül Karaaslan (Hazena Kynzvart), Gülcan Tügel (Adasokağı), Yasemin Şahin (Üsküdar Belediyespor)

Betül Karaaslan (Hazena Kynzvart), Gülcan Tügel (Adasokağı), Yasemin Şahin (Üsküdar Belediyespor) Sağ Oyun Kurucu: Beyza Gedik (Armada Praxis Yalıkavak), Döne Gül Bozdoğan (CSM Slatina), Edanur Çetin (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Zeynep Ulukoz (Bursa Büyükşehir Belediyespor)

Beyza Gedik (Armada Praxis Yalıkavak), Döne Gül Bozdoğan (CSM Slatina), Edanur Çetin (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Zeynep Ulukoz (Bursa Büyükşehir Belediyespor) Sağ Kanat: Ayşenur Kara (Görele Belediyespor), Bilgenur Öztürk (Armada Praxis Yalıkavak), Emine Gökdemir (Bursa Büyükşehir Belediyespor)

Ayşenur Kara (Görele Belediyespor), Bilgenur Öztürk (Armada Praxis Yalıkavak), Emine Gökdemir (Bursa Büyükşehir Belediyespor) Pivot: Cansu Akalın (Adasokağı), Ceren Demirçelen (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Nur Ceren Akgün Göktepe (Armada Praxis Yalıkavak)

A Milli Kadın Hentbol Takımı, tüm bu hazırlıklarıyla büyük bir heyecan içinde, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda başarı elde etmek için iddialı bir şekilde mücadele etmeyi hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.