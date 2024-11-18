A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası İçin Ankara'da Kamp Yapıyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarına Başladı

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor. Türkiye Hentbol Federasyonu'nun (THF) açıklamasına göre, 23 sporcunun katıldığı kamp çalışmaları, THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Kamp Süreci

Kamp çalışmalarının 26 Kasım'da sona ereceği belirtilirken, A Milli Takım 28 Kasım Perşembe günü ev sahibi Macaristan ile Debrecen'de açılış maçını yapacak.

Kamp Kadrosu

Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki milli takımın kamp kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Ceyhan Coşkunsu (Adasokağı), Merve Erbektaş (CSM Slatina), Yağmur Bembeyaz (Üsküdar Belediyespor)

Ceyhan Coşkunsu (Adasokağı), Merve Erbektaş (CSM Slatina), Yağmur Bembeyaz (Üsküdar Belediyespor) Sol Kanat: Beyza İrem Türkoğlu (SCM Gloria Buzau), Beyza Nur Türkyılmaz (Adasokağı), Sıla Aydın (PR Koszalin)

Beyza İrem Türkoğlu (SCM Gloria Buzau), Beyza Nur Türkyılmaz (Adasokağı), Sıla Aydın (PR Koszalin) Sol Oyun Kurucu: Aslı İskit Çalışkan (SCM Universittatea Craiova), Betül Yılmaz (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Buğu Sönmez (Anadolu Üniversitesi), Didem Hoşgör (AWS Energa Szcypiorno)

Aslı İskit Çalışkan (SCM Universittatea Craiova), Betül Yılmaz (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Buğu Sönmez (Anadolu Üniversitesi), Didem Hoşgör (AWS Energa Szcypiorno) Orta Oyun Kurucu: Betül Karaaslan (Hazena Kynzvart), Gülcan Tügel (Adasokağı), Yasemin Şahin (Üsküdar Belediyespor)

Betül Karaaslan (Hazena Kynzvart), Gülcan Tügel (Adasokağı), Yasemin Şahin (Üsküdar Belediyespor) Sağ Oyun Kurucu: Beyza Gedik (Armada Praxis Yalıkavak), Döne Gül Bozdoğan (CSM Slatina), Edanur Çetin (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Zeynep Ulukoz (Bursa Büyükşehir Belediyespor)

Beyza Gedik (Armada Praxis Yalıkavak), Döne Gül Bozdoğan (CSM Slatina), Edanur Çetin (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Zeynep Ulukoz (Bursa Büyükşehir Belediyespor) Sağ Kanat: Ayşenur Kara (Görele Belediyespor), Bilgenur Öztürk (Armada Praxis Yalıkavak), Emine Gökdemir (Bursa Büyükşehir Belediyespor)

Ayşenur Kara (Görele Belediyespor), Bilgenur Öztürk (Armada Praxis Yalıkavak), Emine Gökdemir (Bursa Büyükşehir Belediyespor) Pivot: Cansu Akalın (Adasokağı), Ceren Demirçelen (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Nur Ceren Akgün Göktepe (Armada Praxis Yalıkavak)

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