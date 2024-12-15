A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Elemelerinde Avusturya ile Eşleşti

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Rakibi Avusturya

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 IHF Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası elemelerinde Avusturya ile eşleşti. Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa elemeleri ikinci turunun kuraları Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi.

26 Kasım-14 Aralık 2025 tarihleri arasında Almanya ve Hollanda'nın ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 27'inci IHF Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası elemelerinde, milli takımımız Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda mücadele ettiği için 27'inci IHF Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemelerine 2. turdan dahil olmuştur. Organizasyonun ikinci eleme turunda, milli takımımız 9-10 Nisan ve 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde Avusturya ile iki maç oynayacak.

Tur atlayan takım, IHF 2025 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.