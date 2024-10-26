A Milli Kadın Hentbol Takımı, Brezilya'ya Yenildi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Karpat Turnuvası'ndaki hazırlık maçında Brezilya'ya 33-28 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 23:00
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Brezilya'ya Yenildi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Brezilya'ya Karpat Turnuvası'nda Yenildi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenen Karpat Turnuvası'nda Brezilya ile karşı karşıya geldi. Maçın sonucunda Türkiye, rakibine 33-28'lik skorla mağlup oldu.

Maçın Detayları

Karşılaşmanın ilk yarısını Brezilya 16-14 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Brezilya, maçı 33-28 kazanarak turnuvada önemli bir galibiyet elde etti.

Son Maç Öncesi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, turnuvadaki bir sonraki ve son maçında yarın Slovakya ile mücadele edecek.

İLGİLİ HABERLER

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
El Clasico'da Barcelona Fırtınası: 4-0
2
36. Maximiles Black The Bodrum Cup Yelken Yarışları Sonuçlandı
3
İstanbul'da Uluslararası Buz Hokeyi Dostluk Turnuvası Düzenlendi
4
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Brezilya'ya Yenildi
5
Türk Hava Yolları Avrupa Satranç Kulüpler Kupası'nda Dördüncü Oldu
6
Ankaragücü'nün Galibiyeti ve Birlik Mesajı
7
Bahçeşehir Koleji, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u Mağlup Etti

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek