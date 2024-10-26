A Milli Kadın Hentbol Takımı, Brezilya'ya Yenildi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Brezilya'ya Karpat Turnuvası'nda Yenildi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenen Karpat Turnuvası'nda Brezilya ile karşı karşıya geldi. Maçın sonucunda Türkiye, rakibine 33-28'lik skorla mağlup oldu.

Maçın Detayları

Karşılaşmanın ilk yarısını Brezilya 16-14 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Brezilya, maçı 33-28 kazanarak turnuvada önemli bir galibiyet elde etti.

Son Maç Öncesi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, turnuvadaki bir sonraki ve son maçında yarın Slovakya ile mücadele edecek.