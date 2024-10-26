A Milli Kadın Hentbol Takımı, İsviçre'ye Kaybetti

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Karpat Turnuvası'nda İsviçre'ye Mağlup Oldu
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında katıldığı Karpat Turnuvası'nda İsviçre ile karşılaştı. Yapılan karşılaşmada Türkiye, İsviçre'ye 36-27'lik skorla mağlup oldu.
Maçın Detayları
Türkiye Hentbol Federasyonu'nun resmi açıklamasına göre, Romanya'nın BTarena Salonu'nda gerçekleşen mücadelenin ilk yarısı, İsviçre'nin 16-14 üstünlüğü ile sona erdi.
Gelecek Maçlar
Milli takım, turnuvanın devamında Brezilya ve Slovakya ile mücadele etmeye hazırlanıyor.