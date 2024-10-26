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A Milli Kadın Hentbol Takımı, İsviçre'ye Kaybetti

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Karpat Turnuvası'nda İsviçre'ye 36-27 mağlup oldu. Önümüzdeki maçlar Brezilya ve Slovakya ile.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 12:19
A Milli Kadın Hentbol Takımı, İsviçre'ye Kaybetti

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Karpat Turnuvası'nda İsviçre'ye Mağlup Oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında katıldığı Karpat Turnuvası'nda İsviçre ile karşılaştı. Yapılan karşılaşmada Türkiye, İsviçre'ye 36-27'lik skorla mağlup oldu.

Maçın Detayları

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun resmi açıklamasına göre, Romanya'nın BTarena Salonu'nda gerçekleşen mücadelenin ilk yarısı, İsviçre'nin 16-14 üstünlüğü ile sona erdi.

Gelecek Maçlar

Milli takım, turnuvanın devamında Brezilya ve Slovakya ile mücadele etmeye hazırlanıyor.

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