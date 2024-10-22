A Milli Kadın Hentbol Takımı Romanya'da Kamp Yapıyor
2024 EHF Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlıklarını Romanya'nın Cluj kentinde sürdürüyor. Türkiye Hentbol Federasyonu'nun duyurusuna göre, milli takım burada Karpat Turnuvası'na katılacak ve 25-27 Ekim tarihlerinde Slovakya, Romanya ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
Takım Kadrosu
Romanya kampında yer alan oyuncular ise şu şekildedir:
- Kaleciler: Merve Erbektaş (CMS Slatina), Ceyhan Coşkunsu (Adasokağı Spor Kulübü)
- Sol Kanatlar: Beyzanur Türkyılmaz (Adasokağı Spor Kulübü), Beyza İrem Türkoğlu (SCM Gloria Buzău)
- Sol Oyun Kurucular: Aslı İskit Çalışkan (CS Craiova), Betül Yılmaz (Bursa Büyükşehir Belediyesi), Sevgi Kalyoncuoğlu (Yenimahalle Belediyespor)
- Orta Oyun Kurucular: Betül Karaarslan (Hazena Kynzvart), Dönegül Bozdoğan (CSM Slatina), Gülcan Tügel (Adasokağı Spor Kulübü), Yasemin Şahin (Üsküdar Belediyespor)
- Sağ Oyun Kurucular: Eda Nur Çetin (Bursa BBSK), Edanur Burhan (Armada Praxis Yalıkavak)
- Sağ Kanatlar: Bilgenur Öztürk (Armada Praxis Yalıkavak), Emine Gökdemir (Bursa BBSK)
- Pivotlar: Ceren Demirçelen (Bursa BBSK), Nurceren Akgün Göktepe (Armada Praxis Yalıkavak), Büşra Işıkhan (Piraths Handball Achenheim Truchtersheim)
Bu turnuva, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EURO 2024 hazırlık sürecindeki önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.