A Milli Kadın Hentbol Takımı Romanya'da Kamp Yapıyor

2024 EHF Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlıklarını Romanya'nın Cluj kentinde sürdürüyor. Türkiye Hentbol Federasyonu'nun duyurusuna göre, milli takım burada Karpat Turnuvası'na katılacak ve 25-27 Ekim tarihlerinde Slovakya, Romanya ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Takım Kadrosu

Romanya kampında yer alan oyuncular ise şu şekildedir:

Kaleciler: Merve Erbektaş (CMS Slatina), Ceyhan Coşkunsu (Adasokağı Spor Kulübü)

Merve Erbektaş (CMS Slatina), Ceyhan Coşkunsu (Adasokağı Spor Kulübü) Sol Kanatlar: Beyzanur Türkyılmaz (Adasokağı Spor Kulübü), Beyza İrem Türkoğlu (SCM Gloria Buzău)

Beyzanur Türkyılmaz (Adasokağı Spor Kulübü), Beyza İrem Türkoğlu (SCM Gloria Buzău) Sol Oyun Kurucular: Aslı İskit Çalışkan (CS Craiova), Betül Yılmaz (Bursa Büyükşehir Belediyesi), Sevgi Kalyoncuoğlu (Yenimahalle Belediyespor)

Aslı İskit Çalışkan (CS Craiova), Betül Yılmaz (Bursa Büyükşehir Belediyesi), Sevgi Kalyoncuoğlu (Yenimahalle Belediyespor) Orta Oyun Kurucular: Betül Karaarslan (Hazena Kynzvart), Dönegül Bozdoğan (CSM Slatina), Gülcan Tügel (Adasokağı Spor Kulübü), Yasemin Şahin (Üsküdar Belediyespor)

Betül Karaarslan (Hazena Kynzvart), Dönegül Bozdoğan (CSM Slatina), Gülcan Tügel (Adasokağı Spor Kulübü), Yasemin Şahin (Üsküdar Belediyespor) Sağ Oyun Kurucular: Eda Nur Çetin (Bursa BBSK), Edanur Burhan (Armada Praxis Yalıkavak)

Eda Nur Çetin (Bursa BBSK), Edanur Burhan (Armada Praxis Yalıkavak) Sağ Kanatlar: Bilgenur Öztürk (Armada Praxis Yalıkavak), Emine Gökdemir (Bursa BBSK)

Bilgenur Öztürk (Armada Praxis Yalıkavak), Emine Gökdemir (Bursa BBSK) Pivotlar: Ceren Demirçelen (Bursa BBSK), Nurceren Akgün Göktepe (Armada Praxis Yalıkavak), Büşra Işıkhan (Piraths Handball Achenheim Truchtersheim)

Bu turnuva, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EURO 2024 hazırlık sürecindeki önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.