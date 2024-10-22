A Milli Kadın Hentbol Takımı Romanya'da Kamp Yapıyor

EURO 2024 öncesinde A Milli Kadın Hentbol Takımı, Karpat Turnuvası için Romanya'da hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 22:27
A Milli Kadın Hentbol Takımı Romanya'da Kamp Yapıyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı Romanya'da Kamp Yapıyor

2024 EHF Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlıklarını Romanya'nın Cluj kentinde sürdürüyor. Türkiye Hentbol Federasyonu'nun duyurusuna göre, milli takım burada Karpat Turnuvası'na katılacak ve 25-27 Ekim tarihlerinde Slovakya, Romanya ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Takım Kadrosu

Romanya kampında yer alan oyuncular ise şu şekildedir:

  • Kaleciler: Merve Erbektaş (CMS Slatina), Ceyhan Coşkunsu (Adasokağı Spor Kulübü)
  • Sol Kanatlar: Beyzanur Türkyılmaz (Adasokağı Spor Kulübü), Beyza İrem Türkoğlu (SCM Gloria Buzău)
  • Sol Oyun Kurucular: Aslı İskit Çalışkan (CS Craiova), Betül Yılmaz (Bursa Büyükşehir Belediyesi), Sevgi Kalyoncuoğlu (Yenimahalle Belediyespor)
  • Orta Oyun Kurucular: Betül Karaarslan (Hazena Kynzvart), Dönegül Bozdoğan (CSM Slatina), Gülcan Tügel (Adasokağı Spor Kulübü), Yasemin Şahin (Üsküdar Belediyespor)
  • Sağ Oyun Kurucular: Eda Nur Çetin (Bursa BBSK), Edanur Burhan (Armada Praxis Yalıkavak)
  • Sağ Kanatlar: Bilgenur Öztürk (Armada Praxis Yalıkavak), Emine Gökdemir (Bursa BBSK)
  • Pivotlar: Ceren Demirçelen (Bursa BBSK), Nurceren Akgün Göktepe (Armada Praxis Yalıkavak), Büşra Işıkhan (Piraths Handball Achenheim Truchtersheim)

Bu turnuva, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EURO 2024 hazırlık sürecindeki önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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