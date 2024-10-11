A Milli Kadın Hentbol Takımı Romanya'da Karpat Turnuvası'na Katılıyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı Romanya'da

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde Romanya'nın Cluj şehrinde düzenlenecek Karpat Turnuvasına katılacak.

Kamp Programı

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan gelen bilgilere dayanarak, milli takım 22-28 Ekim tarihleri arasında burada bir hazırlık kampı gerçekleştirecek. Bu kamp dönemi, takımın 2024 EHF Avrupa Şampiyonası'na hazırlık aşamasında önemli bir yer tutacak.

Turnuvada Rakipler

Milli takım, Karpat Turnuvası sırasında 25, 26 ve 27 Ekim tarihlerinde sırasıyla Slovakya, Romanya ve Brezilya ile karşılaşacak.

Takım Kadrosu

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Romanya'daki kamp kadrosu şu şekilde oluşturulmuştur:

Kaleciler: Merve Erbektaş (CMS Slatina), Ceyhan Coşkunsu (Adasokağı)

Merve Erbektaş (CMS Slatina), Ceyhan Coşkunsu (Adasokağı) Sol Kanatlar: Beyzanur Türkyılmaz (Adasokağı), Beyza İrem Türkoğlu (SCM Gloria Buzau)

Beyzanur Türkyılmaz (Adasokağı), Beyza İrem Türkoğlu (SCM Gloria Buzau) Sol Oyun Kurucular: Aslı İskit Çalışkan (CS Craiova), Betül Yılmaz (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Sevgi Kalyoncuoğlu (Yenimahalle Belediyespor)

Aslı İskit Çalışkan (CS Craiova), Betül Yılmaz (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Sevgi Kalyoncuoğlu (Yenimahalle Belediyespor) Orta Oyun Kurucular: Betül Karaarslan (Hazena Kynzvart), Dönegül Bozdoğan (CSM Slatina), Gülcan Tügel (Adasokağı), Yasemin Şahin (Üsküdar Belediyespor)

Betül Karaarslan (Hazena Kynzvart), Dönegül Bozdoğan (CSM Slatina), Gülcan Tügel (Adasokağı), Yasemin Şahin (Üsküdar Belediyespor) Sağ Oyun Kurucular: Eda Nur Çetin (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Edanur Burhan (Armada Praxis Yalıkavak)

Eda Nur Çetin (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Edanur Burhan (Armada Praxis Yalıkavak) Sağ Kanatlar: Bilgenur Öztürk (Armada Praxis Yalıkavak), Emine Gökdemir (Bursa Büyükşehir Belediyespor)

Bilgenur Öztürk (Armada Praxis Yalıkavak), Emine Gökdemir (Bursa Büyükşehir Belediyespor) Pivotlar: Ceren Demirçelen (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Nurceren Akgün Göktepe (Armada Praxis Yalıkavak), Büşra Işıkhan (Piraths Handball Achenheim Truchtersheim)

Maç Programı

Karpat Turnuvası'ndaki müsabaka takvimi ise şu şekildedir: