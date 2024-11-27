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A Milli Kadın Hentbol Takımı, Tarihinde İlk Kez Avrupa Şampiyonası'nda!

Türkiye, A Milli Kadın Hentbol Takımı ile Avrupa Şampiyonası'na katılıyor. İlk maç yarın Macaristan ile oynanacak.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:09
A Milli Kadın Hentbol Takımı, Tarihinde İlk Kez Avrupa Şampiyonası'nda!

A Milli Kadın Hentbol Takımı Tarih Yazıyor

2024 EHF Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, tarihinde ilk defa yer alacak. Ay-yıldızlı ekip, yarın Macaristan ile açılış maçını oynayacak.

Elemelerdeki Başarı

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını, EHF 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde elde etti. 6. Grup'ta Karadağ, Sırbistan ve Bulgaristan ile mücadele eden takım, elemelerde gösterdiği üstün performansla en iyi üçüncüler arasına girmeyi başardı.

Elemelerdeki maç sonuçları şöyle:

  • Karadağ: 39-23 (Kayıp)
  • Sırbistan: 29-29 (Beraberlik)
  • Bulgaristan: 30-24 (Galibiyet)
  • Bulgaristan: 38-13 (Galibiyet)
  • Karadağ: 30-28 (Kayıp)
  • Sırbistan: 30-22 (Kayıp)

Şampiyona Detayları

Avrupa Şampiyonası, 28 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında Basel (İsviçre), Viyana ve Innsbruck (Avusturya) ile Debrecen (Macaristan)’de gerçekleştirilecek. Toplam 24 ülkenin yer alacağı organizasyonda Türkiye, A Grubu’nda İsveç, Macaristan ve Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.

Norveç'in Dominasyonu

Norveç, Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda 9 kez şampiyon olarak en başarılı ülke konumunda. Diğer yandan Danimarka, 3 kez şampiyon olurken; Fransa, Macaristan ve Karadağ 1'er kez bu başarıyı elde etti.

Hedefler Belli

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, hedeflerinin grup aşamasından iyi sonuçlar alarak 12 takım arasına katılmak olduğunu vurguladı. Buceschi, grup rakiplerinin güçlü olduğunu belirtse de, iyi sonuçlar almak için mücadele edeceklerinin altını çizdi:

"İsveç ve Macaristan, çok deneyimli takımlar ama biz de yurt dışında tecrübe kazanmış birçok oyuncuya sahibiz. Bu şampiyonada kazanacağımız tecrübeyle 2026 yılında Antalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na ve Dünya Şampiyonası'na katılmayı hedefliyoruz."

Türkiye, yarınki maçı merakla bekliyor. A Milli Kadın Hentbol Takımı’na destek için tüm gözler Macaristan karşılaşmasında olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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