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A Milli Kadın Hentbol Takımının Ulaşım Sponsoru Prontotour

Prontotour, A Milli Kadın Hentbol Takımının 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası ulaşım sponsoru oldu.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 15:06
A Milli Kadın Hentbol Takımının Ulaşım Sponsoru Prontotour

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Ulaşım Sponsoru Belli Oldu

EHF 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda yer alacak olan A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın ulaşım ihtiyacını Prontotour üstlenecek.

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan Açıklama

Türkiye Hentbol Federasyonu, yapılan açıklamada Prontotour’un A Milli Kadın Hentbol Takımı için ulaşım sponsorluğu üstlendiğini duyurdu. Bu sponsorluk sayesinde, takımın EURO 2024 yolculuğu daha kolay hale gelecek.

Şampiyona Detayları

Avusturya, Macaristan ve İsviçre'nin ev sahipliği yapacağı bu önemli organizasyon, 26 Kasım-15 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Türkiye, A Grubu'nda İsveç, Macaristan ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

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