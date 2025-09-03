A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD ile Dünya Şampiyonası Çeyrek Finalinde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde yarın ABD ile karşı karşıya gelecek.

Müsabaka, Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak ve TSİ 16.30'da başlayacak.

Ay-yıldızlılar, organizasyonun son 16 turunda Slovenya'yı 30-28, 25-13 ve 29-27 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. E Grubu'ndaki üç maçını da kazanıp son 16 turunu set vermeden geçen milli ekip, çeyrek finalde şampiyonanın güçlü takımlarından ABD ile eşleşti.

Milli takım, ABD'yi geçmesi halinde Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek. Yarı finalin rakibi ise Hollanda-Japonya eşleşmesinin galibi olacak.

Tarihçe ve En İyi Derece

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösteriyor.

Millilerin turnuvadaki dereceleri şu şekilde: 2006 - 10., 2010 - 6. (7 galibiyet, 7 mağlubiyet), 2014 - 9., 2018 - 10., 2022 - 8. Millilerin en iyi derecesi 6.'lık olarak kayıtlarda yer alıyor.