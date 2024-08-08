Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

A Milli Kadın Voleybol Takımı Bronz Madalya İçin Mücadele Edecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te Brezilya ile bronz madalya maçı oynayacak.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 22:30
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 22:30
A Milli Kadın Voleybol Takımı Bronz Madalya İçin Mücadele Edecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Yarı Final Mücadelesi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya karşısında 3-0'lık bir sonuç alarak elendi. Takım, bu sonuçla bronz madalya için mücadele etme şansını sürdürüyor.

Bronz Madalya Maçı

Milliler, 10 Ağustos Cumartesi günü, güçlü rakiplerden biri olan Brezilya ile bronz madalya maçı için sahaya çıkacak. Bu karşılaşma, Türkiye'nin voleyboldaki başarısını sürdürmek adına büyük bir fırsat sunuyor.

Takımın en iyi performansını sergileyerek madalya hedefini gerçekleştirmek için elinden geleni yapacağına inancımız tam.

İLGİLİ HABERLER

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat