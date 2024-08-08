A Milli Kadın Voleybol Takımı Bronz Madalya İçin Mücadele Edecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Yarı Final Mücadelesi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya karşısında 3-0'lık bir sonuç alarak elendi. Takım, bu sonuçla bronz madalya için mücadele etme şansını sürdürüyor.

Bronz Madalya Maçı

Milliler, 10 Ağustos Cumartesi günü, güçlü rakiplerden biri olan Brezilya ile bronz madalya maçı için sahaya çıkacak. Bu karşılaşma, Türkiye'nin voleyboldaki başarısını sürdürmek adına büyük bir fırsat sunuyor.

Takımın en iyi performansını sergileyerek madalya hedefini gerçekleştirmek için elinden geleni yapacağına inancımız tam.