A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya ile Yarı Finalde Karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Yarı Final Rakibi İtalya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde güçlü rakibi İtalya ile karşılaşacak.

Maç Tarihi ve Saati

Heyecan dolu karşılaşma, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak.

Yarı Finale Yükseliş

İtalya, Sırbistan’ı çeyrek finalde 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. A Milli Takım ise Çin'i 3-2 mağlup ederek bu başarıya ulaştı.

Önceki Karşılaşmalar

Ay-yıldızlılar, C Grubu'nda karşılaştıkları İtalya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvada zorlu bir mücadele vermişti.

Diğer Eşleşmeler

Diğer yarı finalde ise ABD, Brezilya ile karşılaşacak. Bu mücadele de dikkatle takip edilecek.