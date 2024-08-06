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A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya ile Yarı Finalde Karşılaşacak

Milliler, Paris 2024 yarı finalinde İtalya ile karşılaşıyor. Maç 8 Ağustos'ta oynanacak.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 23:47
A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya ile Yarı Finalde Karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Yarı Final Rakibi İtalya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde güçlü rakibi İtalya ile karşılaşacak.

Maç Tarihi ve Saati

Heyecan dolu karşılaşma, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak.

Yarı Finale Yükseliş

İtalya, Sırbistan’ı çeyrek finalde 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. A Milli Takım ise Çin'i 3-2 mağlup ederek bu başarıya ulaştı.

Önceki Karşılaşmalar

Ay-yıldızlılar, C Grubu'nda karşılaştıkları İtalya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvada zorlu bir mücadele vermişti.

Diğer Eşleşmeler

Diğer yarı finalde ise ABD, Brezilya ile karşılaşacak. Bu mücadele de dikkatle takip edilecek.

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