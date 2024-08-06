A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya ile Yarı Finalde Karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Yarı Final Rakibi İtalya
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde güçlü rakibi İtalya ile karşılaşacak.
Maç Tarihi ve Saati
Heyecan dolu karşılaşma, 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak.
Yarı Finale Yükseliş
İtalya, Sırbistan’ı çeyrek finalde 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. A Milli Takım ise Çin'i 3-2 mağlup ederek bu başarıya ulaştı.
Önceki Karşılaşmalar
Ay-yıldızlılar, C Grubu'nda karşılaştıkları İtalya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvada zorlu bir mücadele vermişti.
Diğer Eşleşmeler
Diğer yarı finalde ise ABD, Brezilya ile karşılaşacak. Bu mücadele de dikkatle takip edilecek.