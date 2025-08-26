A Milli Kadın Voleybol Takımı Kanada Maçına Hazır — Dünya Şampiyonası

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kanada Maçına Hazır

Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada ile oynayacağı üçüncü maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Hazırlık ve taktik çalışması

Milliler, Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikasını basına açarak ısınma hareketleriyle çalışmaya başladı. Ardından gruplara ayrılarak topla ısınma devam etti ve antrenmanın kapalı bölümünde Kanada maçı taktiği üzerinde duruldu.

Bulgaristan maçında forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı.

Maç bilgileri ve turnuva durumu

Yarın TSİ 12.00'de başlayacak müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Turnuvada İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazanarak ikide iki yapan milli takım, Kanada maçı öncesi son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milliler, Kanada maçını kazanması halinde E Grubu'nu lider bitirecek ve D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takımla son 16 turunda eşleşecek.

Oyuncu yorumu

Eylül Akarçeşme Yatgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İspanya ve Bulgaristan maçlarını kazandıkları için mutlu olduğunu belirtti. Akarçeşme Yatgın, "Galibiyetle başlayıp galibiyetle devam ettiklerini, herkesin maçlardan çok keyif aldığını; kenardan oyuna girenlerin de her zaman elinden gelenin en iyisini yaptığını" söyledi.

Oyuncu ayrıca, "Yazın başından beri çok çalışıp, iyi antrenman yapıyoruz. Kanada maçı zor olacak. Liderlik maçına çıkıyoruz. İyi bir hocaları var. Kanada maçına hazırız. Grubu lider tamamlamak istiyoruz." dedi.