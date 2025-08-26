DOLAR
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada Maçıyla Liderlik İçin Sahada

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da Dünya Şampiyonası'nda yarın Kanada maçına liderlik için çıkacak; son 16 turu garanti.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 09:32
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada karşısında liderlik hedefliyor

Maç bilgileri ve yayın

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ta düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yarın oynayacağı Kanada maçına liderlik için çıkacak.

Müsabaka, Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda; TSİ 12.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Turnuva durumu ve olası eşleşme

Milliler, organizasyonda İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazanarak ikide iki yaptı ve böylece son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Kanada da iki maçını kazanarak son 16 turuna yükseldi; ancak averajla şu anda ikinci sırada bulunuyor.

Eğer milliler Kanada maçını kazanırsa, E Grubu'nu lider tamamlayacak ve D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takımla son 16 turunda eşleşecek.

