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A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024'te İlk Maçına Çıkıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarın Hollanda ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 08:58
A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris 2024'te İlk Maçına Çıkıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İlk Maçı Yarın

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında yarın Hollanda ile karşılaşacak.

Mücadele, Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena stadyumunda, Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

Takım, son olarak 2018 yılının Ağustos ayında Hollanda'ya karşı 3-0'lık skorla mağlup oldu; fakat 6 yıl içinde 8 maçta rakibine karşı mağlubiyet yaşamadı. Bu durum, milli takımın moral ve motivasyonunu artırıyor.

Grup Maçları Programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'nda mücadele edecek. Hollanda maçı sonrası takvimde şu karşılaşmalar yer alıyor:

  • 1 Ağustos: Türkiye - Dominik Cumhuriyeti, 10.00
  • 4 Ağustos: Türkiye - İtalya, 10.00

Takım Kadrosu

Başantrenör Daniele Santarelli önderliğindeki ay-yıldızlı kadroda şu isimler bulunuyor:

  • Gizem Örge
  • Cansu Özbay
  • Melissa Vargas
  • Hande Baladın
  • Meliha Diken
  • Derya Cebecioğlu
  • Elif Şahin
  • Eda Erdem Dündar
  • Aslı Kalaç
  • Beyza Arıcı
  • İlkin Aydın
  • Ebrar Karakurt

Yarın ki mücadelede tüm gözler A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın üzerinde olacak. Başarılar dileriz!

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