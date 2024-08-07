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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Yarı Finalinde İtalya ile Karşılaşıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'te yarı finalde İtalya ile zorlu bir maça çıkacak.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 11:41
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Yarı Finalinde İtalya ile Karşılaşıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı İtalya ile Yarı Finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı final maçında yarın İtalya ile karşılaşacak. Mücadele, Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak.

Çeyrek Finalde Zorlu Bir Galibiyet

Milliler, C Grubu'ndaki liderlik maçında İtalya'ya 3-0 kaybetmişti. Bu sefer rövanş almak için parkeye çıkacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Yarı Finale İlk Kez Çıkma Başarısı

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Çin’i 3-2 yenerek tarihindeki ilk yarı final başarısını elde etti. Eğer İtalya'yı geçmeyi başarırsa, finalde Brezilya ile ABD arasında oynanacak olan eşleşmenin galibi ile altın madalya için mücadele edecek.

Geçmişteki Başarı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, daha önce 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde de İtalya ile karşılaşmış ve zorlu bir mücadele sonucu 3-2 galip gelmişti. Bu galibiyetle yenilgisiz yükseldiği finalde Sırbistan'ı geçerek Avrupa Şampiyonu olmuştu.

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