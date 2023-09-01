A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'yı 3-0 mağlup etti

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, geçtiğimiz gün çeyrek final maçında rakşibi Polonya'yı 3-0 mağlup eetti ve adını yarı finale yazdırmış oldu.

5. KEZ ÜST ÜSTE





Avrupa Voleybol Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ederken çeyrek final periyosunda Polonya ile karşı karşıya gelen ve rakibini 3-0 yenen Filenin Sultanları, üst üste beşinci defa yarı finale yükselerek gurur jkaynağı oldu.

Fiilenin Sultanları, aldığı bu galibiyetin rakibi İtalya'ya karşı ardından çalışmalarını hızlandırdı. A Milliler, 1 Eylül Cuma saat 18.00'da İtalya ile karşılaşacak.