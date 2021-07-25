A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo 2020'de Çin karısında şov yaptı!

Takım sporları alanında uzunca bir süredir Türkiye'yi temsil ederek her fırsatta galibiyetle dönen A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na damga vurdu. B Grubu ilk maçına çıkan ve burada Çin ile karşılaşan Filenin Sultanları son olimpiyat şampiyonu olarak adını yazdıran Çin'i 3-0'lık bir galibiyetle neredeyse ezdi geçti. Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün performans gösteren Filenin Sultanlarından Ebrar Karakurt 18 sayı ile sahada adeta yıldızlaştı.

Milli takımımızın bir sonraki maçı İtalya ile olacak.

Takım kaptanı Eda Erdem ile birlikte oyuncularımızdan Ebrar Karakurt, sahadaki hırsı ile dikkat çeken isimlerdendi. Aldığı her sayı karşısında sevincini paylaşan Ebrar'ın yanı sıra Hande Baladın da çok fazla bir performans ortaya koydu. Tokyo 2020 olimpiyatlarında Çin'e karşı ilk seti 25-21 araka önde kapatan milli takım oyuncularımız ikinci sete geçti ve farkı daha da açtı. İkinci seti de 25-14 kazanan Filenin Sultanları durumu 2-0 yaptı. Üçüncü ve son seti de 25-14 önde kapatan milli takımımız sahada 3-0'lık bir galibiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekibimiz ikinci maçına İtalya karşısında çıkacak ve maç 27 Temmuz Salı günü oynanacak. Müsabaka, TSİ 10.25'te başlarken lig usulü yapılan karşılaşmada sıralamada ilk 4'ünde yer alan ülkeler, adlarını çeyrek final tabelasına yazdıracaklar.