A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Hazırlıklarını Sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan ile oynayacak maçlar öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, çalışmalar TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde başladı. İdman, fitness salonundaki hazırlık çalışmalarıyla açıldı.

Ardından sahaya çıkan oyuncular gruplar halinde ısınma hareketleri yaptıktan sonra ikiye ayrıldı. Birinci gruptakiler taktiksel varyasyonlar üzerinde, ikinci bölümdekiler ise son vuruşlar üzerine çalıştı. Son bölümde oynanan taktik oyunda kazanan takım yeleksiz ekip oldu.

Kampa bugün dahil olan Barış Alper Yılmaz ve dünkü antrenmana hafif sakatlığı nedeniyle katılamayan Berke Özer, idmanda yer aldı. Merih Demiral, ısınmanın ardından takımdan ayrı çalışırken Uğurcan Çakır idmana katılmadı.

Millilerin çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan vekili Mecnun Otyakmaz, yönetici Muhammet Akçay ve genel sekreter Abdullah Ayaz da izledi. Ay-yıldızlılar hazırlıklarına yarın yapacakları antrenmanla devam edecek.

Ferdi Kadıoğlu'nun doğum günü kutlandı

Antrenmandan önce 26 yaşına giren Ferdi Kadıoğlu için öğle yemeğinin ardından pasta kesildi. Milli oyuncunun pastasının ilk dilimini TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve milli futbolcu Mert Müldür birlikte ikram etti.

Ferdi, daha sonra takım arkadaşları, teknik heyet ve personelin tebriklerini kabul etti.