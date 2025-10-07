A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

A Milli Takım, 11 Ekim'de Bulgaristan ve 14 Ekim'de Gürcistan maçları öncesi TFF Hasan Doğan tesislerinde Vincenzo Montella yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 21:42
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Hazırlıklarını Sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan ile oynayacak maçlar öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, çalışmalar TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde başladı. İdman, fitness salonundaki hazırlık çalışmalarıyla açıldı.

Ardından sahaya çıkan oyuncular gruplar halinde ısınma hareketleri yaptıktan sonra ikiye ayrıldı. Birinci gruptakiler taktiksel varyasyonlar üzerinde, ikinci bölümdekiler ise son vuruşlar üzerine çalıştı. Son bölümde oynanan taktik oyunda kazanan takım yeleksiz ekip oldu.

Kampa bugün dahil olan Barış Alper Yılmaz ve dünkü antrenmana hafif sakatlığı nedeniyle katılamayan Berke Özer, idmanda yer aldı. Merih Demiral, ısınmanın ardından takımdan ayrı çalışırken Uğurcan Çakır idmana katılmadı.

Millilerin çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan vekili Mecnun Otyakmaz, yönetici Muhammet Akçay ve genel sekreter Abdullah Ayaz da izledi. Ay-yıldızlılar hazırlıklarına yarın yapacakları antrenmanla devam edecek.

Ferdi Kadıoğlu'nun doğum günü kutlandı

Antrenmandan önce 26 yaşına giren Ferdi Kadıoğlu için öğle yemeğinin ardından pasta kesildi. Milli oyuncunun pastasının ilk dilimini TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve milli futbolcu Mert Müldür birlikte ikram etti.

Ferdi, daha sonra takım arkadaşları, teknik heyet ve personelin tebriklerini kabul etti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
VakıfBank - Fenerbahçe Medicana: Şampiyonlar Kupası'nda Ankara Randevusu
2
Hatayspor, Samsunspor İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
Sipay Bodrum FK'nın İlk Maç Üzüntüsü: 1-0'lık Yenilgi
4
COMEGYM İstanbul'da Sona Erdi: Milliler 31 Madalya ile Döndü
5
Beşiktaş GAİN 99-73 London Lions — BKT Avrupa Kupası
6
Milli Para Atıcılar Avrupa Şampiyonası'nda 3 Madalya Kazandı
7
FIBA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray MCT Technic 94-82 Igokea m:tel

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı