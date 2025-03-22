A Milli Takım, 639. Maçına Çıkıyor: Macaristan ile Zorlu Randevu

A Milli Futbol Takımı, yarın Macaristan ile 639. maçına çıkıyor. 102 yıllık tarihindeki performansı dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 11:03
A Milli Takım, 639. Maçına Çıkıyor: Macaristan ile Zorlu Randevu

A Milli Futbol Takımı, 639. Maçına Çıkmaya Hazırlanıyor

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 639.'cu müsabakasına çıkmaya hazırlanıyor. 102 yıllık serüveninde toplam 638 maç yapan Türkiye, bu süre zarfında 353'ü resmi, 285'i özel olmak üzere çeşitli karşılaşmalara imza attı.

Tarih Boyunca Oynanan Maçlar

Türkiye, tarihi boyunca 249 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgiyle toplam 873 gol attı. Kalesinde ise 912 gol gördü. Deplasman mücadeleleri, 273 maçla önemli bir yer tutarken, 276 maç Türkiye'de yapıldı.

Farklı Ülke Takımları ile Mücadele

Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden A Milli takım, 638 karşılaşmanın 554'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika ve 3'ünü Okyanusya temsilcileriyle oynadı.

Hükmen Galibiyet ve Kosova Maçı

A Milli takımın tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında geldi. 17 Kasım 2015'teki özel maçta, mücadele 0-0 sonuçlanırken, FIFA bu maçı Türkiye lehine 3-0 tescil etti. 21 Mayıs 2014'te Kosova ile yapılan, 6-1'lik galibiyet ise Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle geçerli sayılmadı.

Montella ile Zorlu Sınav

A Milli takım, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki 21'inci sınavını Macaristan karşısında verecek. Montella'nın teknik direktörlüğünde 15'i resmi, 5'i özel olmak üzere 20 maçta 10 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde edildi. Ay-yıldızlı ekip, rakip filelere 31 gol27 gol gördü.

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