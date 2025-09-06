DOLAR
A Milli Takım 643. maçında İspanya ile karşılaşıyor

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın Konya'da İspanya ile 643. maçına çıkıyor; 102 yıllık tarihteki 642 maçın istatistikleri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 11:06
HİLMİ SEVER

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın Konya'da İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 643'üncü müsabakaya çıkacak.

Genel istatistikler

Türkiye, 102 yıllık tarihinde 355'i resmi, 287'si özel olmak üzere toplam 642 maç oynadı. Bu müsabakalarda (1'i hükmen) 252 galibiyet, 150 beraberlik ve 240 yenilgi yaşadı.

Saha dağılımı ve goller

Ay-yıldızlılar, 276'sı deplasmanda, 276'sı Türkiye'de, 90'ı tarafsız sahada olmak üzere maçlarını oynadı. (3'ü hükmen galibiyet) toplam 881 gol attı, kalesinde ise 916 gol gördü.

Kıtasal karşılaşmalar

Bugüne kadar 92 farklı ülke takımıyla karşılaşan milli takım, 642 müsabakanın 556'sını Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 25'ini Amerika, 3'ünü Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 642 maçta tek hükmen galibiyetini Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan özel maç 0-0 sonuçlandı. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Vincenzo Montella yönetiminde 25'inci maç

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 25'inci sınavını İspanya karşısında verecek. Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.

İtalyan teknik adam yönetiminde 17'si resmi, 7'si özel olmak üzere toplam 24 maça çıkan milliler, 13 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip fileleri 39 kez havalandıran ekip, kalesinde 31 gol gördü.

Montella idaresindeki maç sonuçları

12.10.2023 Hırvatistan-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 0-1

15.10.2023 Türkiye-Letonya EURO 2024 Elemeleri 4-0

18.11.2023 Almanya-Türkiye Özel 2-3

21.11.2023 Galler-Türkiye EURO 2024 Elemeleri 1-1

22.03.2024 Macaristan-Türkiye Özel 1-0

26.03.2024 Avusturya-Türkiye Özel 6-1

04.06.2024 İtalya-Türkiye Özel 0-0

10.06.2024 Polonya-Türkiye Özel 2-1

18.06.2024 Türkiye-Gürcistan EURO 2024 3-1

23.06.2024 Türkiye-Portekiz EURO 2024 0-3

26.06.2024 Çekya-Türkiye EURO 2024 1-2

02.07.2024 Avusturya-Türkiye EURO 2024 1-2

06.07.2024 Hollanda-Türkiye EURO 2024 2-1

06.09.2024 Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-0

09.09.2024 Türkiye-İzlanda UEFA Uluslar Ligi 3-1

11.10.2024 Türkiye-Karadağ UEFA Uluslar Ligi 1-0

14.10.2024 İzlanda-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 2-4

16.11.2024 Türkiye-Galler UEFA Uluslar Ligi 0-1

19.11.2024 Karadağ-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 3-1

20.03.2025 Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar Ligi 3-1

23.03.2025 Macaristan-Türkiye UEFA Uluslar Ligi 0-3

07.06.2025 ABD-Türkiye Özel 1-2

10.06.2025 Meksika-Türkiye Özel 1-0

04.09.2025 Gürcistan-Türkiye 2026 Dünya Kupası Elemeleri 2-3

