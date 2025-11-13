A Milli Takım Bulgaristan Maçı İçin Bursa'ya Hazırlanıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamında 15 Kasım’da Bulgaristan ile Bursa’da karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını İstanbul’da sürdürdü.

Antrenman, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki Türk Hava Yolları Antrenman Sahasında, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi. İdman ısınma hareketleriyle başlayıp rondo ve taktik çalışmalarla devam etti; son bölümde duran toplar üzerinde yoğunlaşıldı.

Emirhan Topçu, ağrısı nedeniyle antrenmana katılmadı.

Yarınki Program

Ay-yıldızlılar, yarın saat 12.00'de Bulgaristan maçı öncesindeki son çalışmasını yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

A Milli Takım kafilesi, saat 15.45’te kara yoluyla Bursa’ya hareket edecek; saat 18.00'de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapılacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolculardan İsmail Yüksek, saat 18.15'te statta basın toplantısı düzenleyecek.

