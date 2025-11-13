A Milli Takım Bulgaristan Maçı İçin Bursa'ya Hazırlanıyor

A Milli Takım, 15 Kasım'daki Bulgaristan maçı öncesi İstanbul'daki antrenmanlarını sürdürdü; Emirhan Topçu ağrısı nedeniyle katılmadı, son idman yarın 12.00'de.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 23:15
A Milli Takım Bulgaristan Maçı İçin Bursa'ya Hazırlanıyor

A Milli Takım Bulgaristan Maçı İçin Bursa'ya Hazırlanıyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamında 15 Kasım’da Bulgaristan ile Bursa’da karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını İstanbul’da sürdürdü.

Antrenman, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki Türk Hava Yolları Antrenman Sahasında, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi. İdman ısınma hareketleriyle başlayıp rondo ve taktik çalışmalarla devam etti; son bölümde duran toplar üzerinde yoğunlaşıldı.

Emirhan Topçu, ağrısı nedeniyle antrenmana katılmadı.

Yarınki Program

Ay-yıldızlılar, yarın saat 12.00'de Bulgaristan maçı öncesindeki son çalışmasını yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.

A Milli Takım kafilesi, saat 15.45’te kara yoluyla Bursa’ya hareket edecek; saat 18.00'de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapılacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolculardan İsmail Yüksek, saat 18.15'te statta basın toplantısı düzenleyecek.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU MAÇINDA 15 KASIM'DA BULGARİSTAN İLE BURSA'DA...

2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU MAÇINDA 15 KASIM'DA BULGARİSTAN İLE BURSA'DA KARŞILAŞACAK A MİLLİ TAKIM, HAZIRLIKLARINI İSTANBUL'DA SÜRDÜRÜYOR.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ E GRUBU MAÇINDA 15 KASIM'DA BULGARİSTAN İLE BURSA'DA...

İLGİLİ HABERLER

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Binicilik Engel Atlama Madalyaları Dağıtıldı
2
Beşiktaş'tan Rafa Silva İzin Açıklaması — 15 Kasım'a Kadar Görüşme İzni
3
A Milli Takım Bulgaristan Maçı İçin Bursa'ya Hazırlanıyor
4
Beşiktaş, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
5
İşitme Engelliler A Milli Takımı, 25. Deaflympics Açılışında İran'la Karşılaşacak
6
Ümit Milli Takım Ukrayna Maçı Hazırlıklarını Kasımpaşa'da Tamamladı
7
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Öncesi Salonda Çalıştı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?