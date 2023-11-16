A Milli Takım'da iki isim kadro dışı kaldı!

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Almanya ve Galler maçları öncesi kadroda değişikliğe gidildi. Milli takımın yeni teknik direktörü ve ekibi, takımın performansını artırmak ve yeni taktikler deneyebilmek amacıyla Cengiz Ünder'i İstanbul'da dört günlük bir kamp sürecine aldı.

Ünder, kampa katılarak yeni teknik ekibin antrenman metotlarını ve futbol felsefesini bizzat deneyimledi. Takım arkadaşlarıyla birlikte çalışma fırsatı buldu. Ancak kampın ardından Ünder, Almanya ve Galler maçları için belirlenen aday kadro dışında tutuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ünder'in İstanbul'daki kamp sürecinin planlandığı gibi tamamlandığı ve kafilenin Berlin'e hareketi öncesi kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Böylece yeni teknik heyette yer almayan Ünder, milli takımın önemli maçlarını tribünden izleyecek.





Ayrıca, takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun da Almanya ve Galler maçları öncesinde kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Çalhanoğlu'nun üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği ve bu nedenle antrenmanlara katılamadığı ifade edilen açıklamada, aynı zamanda oyuncunun eşinin doğumunun yaklaştığı ve tıbbi durumu göz önünde bulundurularak teknik heyetin kararıyla aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Milli Takım, 18 Kasım Cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Almanya ile özel bir maça çıkacak. Bu müsabakanın ardından ise EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda karşılaşacak olan Türkiye, yeni kadrosuyla bu önemli mücadelelere hazırlanıyor.