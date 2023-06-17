A Milli Takım, Euro 2024 Elemeleri için Samsun'a geldi

Son olarak 27 sene önce Samsun'a gelmiş olan A Milli Takım kafilesi, Euro 2024 Elemeleri D Grup 3. maçı için Samsun'a geldi. Özel bir otele yerleşen milliler gelir gelmez ilk antrenmanına da Samsunspor'a ait Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde çıktı.

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde çalışmalarını devam ettiren ay-yıldızlıların antrenmanına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Başkan Yardımcısı Hamit Altıntop da eşlik etti. A Milli Takımının antrenmanını Samsunlu futbolseverler de takip ederek, destekte bulundular.

A Milli Takım'ın ilk antrenmanına Letonya maçına ilk 11'de başlayan Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Körkçü, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler ve Umut Nayir katılmadı.

Letonya maçında ilk 11'de rol alan futbolcular ise antrenör eşliğinde otelde yenileme çalışması yaptılar.

Türkiye ve Galler, yarın 19 Mayıs Stadyumu'nda son maç antrenmanını yapıp, basın mensuplarının karşısına çıkacak.