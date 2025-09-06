DOLAR
A Milli Takım EuroBasket 2025'te 16 Yıl Sonra Çeyrek Finalde

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te İsveç'i 85-79 yenip 16 yıl sonra çeyrek finale yükseldi; rakip 9 Eylül'de Polonya-Bosna Hersek galibi olacak.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 16:28
A Milli Takım EuroBasket 2025'te 16 yıl sonra çeyrek finalde

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’te uzun aradan sonra çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşadı. Turnuvada A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan milliler, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşılaştı.

Maç Detayı

Arena Riga'da oynanan mücadeleyi Türkiye 85-79 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, bu galibiyetle turnuvadaki ilerleyişini sürdürdü.

Çeyrek Final ve Sonraki Rakip

A Milli Takım, çeyrek finalde 9 Eylül Salı günü, Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Tarihi Bağlam

Milliler, EuroBasket tarihinde 2009'dan sonra ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. 2009 Avrupa Şampiyonası'nda ilk 5 maçını kazanan Türkiye, 6. maçta Slovenya'ya mağlup olmuş; çeyrek finalde ise Yunanistan'a yenilerek turnuvaya veda etmişti.

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda daha önce 1951, 1973, 1997, 1999, 2001 ve 2009 yıllarında da son 8 takım arasında yer almış; 2025 ile birlikte bu rakam 7'ye yükselmiş oldu. Ayrıca Türkiye, 7 takımın mücadele ettiği EuroBasket 1949'u dördüncü tamamlamıştı.

