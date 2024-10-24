A Milli Takım FIFA Dünya Sıralamasında 26. Sırada Kaldı

A Milli Futbol Takımı FIFA Sıralamasındaki Yerini Koruyor
A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasında 26. basamakta yerini korumayı başardı.
Başarıları ve Puan Durumu
Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek toplamda 9,63 puan toplayarak, toplam puanını 1548,15'e yükseltti.
Dünya Sıralamasında Öne Çıkanlar
Dünya Kupası'nın sahibi Arjantin, sıralamanın zirvesinde kalmayı sürdürürken, ilk 6 sıradaki takımlar değişmeden aynı konumda sabit kaldı. Portekiz 7. sıraya, İtalya ise 9. sıraya yükselerek ilerleme kaydetti. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.
İlk 10 Sıradaki Ülkeler
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Arjantin
|1883,5
|-5,52
|2
|Fransa
|1859,85
|+7,93
|3
|İspanya
|1844,33
|+7,91
|4
|İngiltere
|1807,83
|-9,45
|5
|Brezilya
|1784,37
|+12,35
|6
|Belçika
|1761,27
|-6,87
|7
|Portekiz
|1752,68
|+0,54
|8
|Hollanda
|1748,24
|-11,71
|9
|İtalya
|1729,4
|+3,09
|10
|Kolombiya
|1724,37
|-14,35
Türkiye'nin uluslararası arenadaki bu performansı futbolseverler tarafından memnuniyetle karşılanıyor ve gelecek maçlarda daha iyi sonuçların alınması bekleniyor.