A Milli Takım FIFA Dünya Sıralamasında 26. Sırada Kaldı

A Milli Futbol Takımı FIFA Sıralamasındaki Yerini Koruyor

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasında 26. basamakta yerini korumayı başardı.

Başarıları ve Puan Durumu

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek toplamda 9,63 puan toplayarak, toplam puanını 1548,15'e yükseltti.

Dünya Sıralamasında Öne Çıkanlar

Dünya Kupası'nın sahibi Arjantin, sıralamanın zirvesinde kalmayı sürdürürken, ilk 6 sıradaki takımlar değişmeden aynı konumda sabit kaldı. Portekiz 7. sıraya, İtalya ise 9. sıraya yükselerek ilerleme kaydetti. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.

İlk 10 Sıradaki Ülkeler

Sıra Takım Puan Değişim 1 Arjantin 1883,5 -5,52 2 Fransa 1859,85 +7,93 3 İspanya 1844,33 +7,91 4 İngiltere 1807,83 -9,45 5 Brezilya 1784,37 +12,35 6 Belçika 1761,27 -6,87 7 Portekiz 1752,68 +0,54 8 Hollanda 1748,24 -11,71 9 İtalya 1729,4 +3,09 10 Kolombiya 1724,37 -14,35

Türkiye'nin uluslararası arenadaki bu performansı futbolseverler tarafından memnuniyetle karşılanıyor ve gelecek maçlarda daha iyi sonuçların alınması bekleniyor.