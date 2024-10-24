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A Milli Takım FIFA Dünya Sıralamasında 26. Sırada Kaldı

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. sıradaki yerini korudu. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 12:14
A Milli Takım FIFA Dünya Sıralamasında 26. Sırada Kaldı

A Milli Futbol Takımı FIFA Sıralamasındaki Yerini Koruyor

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasında 26. basamakta yerini korumayı başardı.

Başarıları ve Puan Durumu

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek toplamda 9,63 puan toplayarak, toplam puanını 1548,15'e yükseltti.

Dünya Sıralamasında Öne Çıkanlar

Dünya Kupası'nın sahibi Arjantin, sıralamanın zirvesinde kalmayı sürdürürken, ilk 6 sıradaki takımlar değişmeden aynı konumda sabit kaldı. Portekiz 7. sıraya, İtalya ise 9. sıraya yükselerek ilerleme kaydetti. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.

İlk 10 Sıradaki Ülkeler

SıraTakımPuanDeğişim
1Arjantin1883,5-5,52
2Fransa1859,85+7,93
3İspanya1844,33+7,91
4İngiltere1807,83-9,45
5Brezilya1784,37+12,35
6Belçika1761,27-6,87
7Portekiz1752,68+0,54
8Hollanda1748,24-11,71
9İtalya1729,4+3,09
10Kolombiya1724,37-14,35

Türkiye'nin uluslararası arenadaki bu performansı futbolseverler tarafından memnuniyetle karşılanıyor ve gelecek maçlarda daha iyi sonuçların alınması bekleniyor.

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